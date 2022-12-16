Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ

Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности Российской Федерации, рассмотрев вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили на сайте Кремля.

«Сегодня рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны, а также поговорим о нашем взаимодействии с соседями по отдельным и тоже весьма значимым для нас направлениям», - заявил глава государства в ходе совещания.

Как уточняется в сообщении Кремля, совещание российского лидера с членами Совета Безопасности РФ состоялось поздно вечером в минувший четверг, 15 декабря, в режиме видеоконференции.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатели Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководитель президентской администрации Антон Вайно, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, а также специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.