Немецкий концерн Henkel обособит бизнес в России

Фото: сайт Henkel

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel, который производит такие моющие средства, как Persil, Losk и Vernel, принял решение обособить свой бизнес в России и с 2023 года начать работу в стране в виде самостоятельной компании под другим названием - Lab Industries. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо поставщикам генерального директора представительства Henkel в России Сергея Быковских .

Как говорится в документе, что с 1 января следующего года компания собирается вести деятельность под новым названием Lab Industries. Издание также нашло в базе Росреестра заявку на регистрацию товарного знака «Л.А.Б. Индастриз», которое подано в октябре этого года.

В письме отмечается, что после ухода с российского рынка в апреле текущего года Henkel «работает над реализацией данного решения, которое подразумевает передачу прав собственности», для чего нужна независимость локальной компании.

Источника издания в инвестиционных кругах заявил, что на данный момент у Henkel не получилось договориться о продаже бизнеса, что, скорее всего, связано с высокой оценкой в более 500 млн евро.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сказал, что справедливой стоимость российских активов Henkel будет не менее 600 млн евро, но на сегодняшний день такие сделки проходят с большим дисконтом. По его мнению, за российский бизнес концерну вряд ли удастся получить более 250–300 млн евро.

Напомним, в ноябре этого года появилось сообщение о том, что Henkel уходит из России. При этом в компании отметили, что Российские сотрудники компании будут по-прежнему трудоустроены и получать заработную плату.