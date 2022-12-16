Производство беспилотников планируют запустить в Самарской области в 2023 году

В правительстве Самарской области обсудили сотрудничество с потенциальными инвесторами новой площадки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют начать выпуск беспилотных летательных аппаратов. Старт его работы намечен на 2023 год. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров.

На этой неделе в правительстве региона прошло совещание, темой которого стало сотрудничество с потенциальными инвесторами новой площадки. Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков отметил, что Самарская область готова к открытию крупного предприятия.

- Как Агентство стратегических инициатив мы готовим запуск большого проекта по развитию беспилотной авиации в РФ. Прорабатываем вопрос создания такой передовой технологической площадки на территории Самарского области. Потенциал региона более чем достаточен для решения этой задачи, - сказал Дмитрий Песков.

Спецпредставитель президента России отметил, что на новой площадке планируют тестировать и внедрять передовые российские решения в сфере беспилотной авиации. Технологии будут применять в сельском хозяйстве, перевозке грузов, подготовке кадров, а также для решения специальных задач.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в регионе провели большую подготовительную работу по созданию кластера беспилотной авиации. Он отметил, что некоторые модели беспилотников уже проходят опытное тестирование. Скоро начнется их серийное производство.

- В дальнейшем мы планируем развивать это направление, готовить специалистов. Уверен, что мы будем двигаться опережающими темпами, - заявил глава региона.