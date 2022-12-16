Cамый большой в мире аквариум лопнул и затопил отель в центре Берлина Фото: REUTERS

В пятницу, 16 декабря, в гостинице Dom Aquaree в центре Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум AquaDom.

Емкость аквариума была выполнена из акрилового стекла, высота составляла 16 метров, а диаметр - 11,5 метров, и все это опиралась на девятиметровый бетонный фундамент. Таким образом в целом высота конструкции составляла 25 метров. В аквариуме обитали 15 тысяч рыб 100 видов.

В результате происшествия вода затопила отель, расположенный неподалеку от площади Александерплатц, а обитатели аквариума вытекла на улицу. Все рыбы погибли. Пострадали два человека. Постояльцев отеля переселили, а последствия инцидента ликвидировали около 100 спасателей.

Причина происшествия на данный момент не установлена. По одной из версий аквариум треснул, а позже лопнул из-за понижения температуры.

Архитектор аквариума Сергей Чобан рассказал «Газете.Ru», что на данный момент также не знает, что могло стать причиной данного инцидента. «Как можно предположить причину? Отель 20 лет находится в эксплуатации. Откуда я знаю, что могло быть? Конечно, дико жаль рыб, это понятно. Тут говорить не о чем, это очевидно», - заявил он.