Глава Русского дома в ЦАР госпитализирован после покушения в Банги Фото: из соцсетей

Глава Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил пресс-атташе российского посольства в африканской стране Владислав Ильин.

«Сегодня утром было совершено покушение на генерального директора Русского дома Дмитрия Сергеевича Сытого, он находится в госпитале», - приводит РИА Новости слова российского дипломата.

На данный момент об обстоятельствах покушения на главу Русского дома, а также о его текущем состоянии не сообщается.

Русский дом в Банги был открыт в феврале текущего года. Там жители Центрально-Африканской Республике могут познакомиться с русской культурой, а также традициями и языком.

Напомним, 31 июля 2018 года у селения Сибю на неподконтрольной правительству ЦАР территории группа боевиков остановила автомобиль, где находились журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, после чего их убили.