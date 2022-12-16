Военкор Коц раскрыл, наемники из каких стран участвуют в боевых действиях на Украине Фото: Александр КОЦ

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц, член Совета по правам человека, в прямом эфире в YоuTube-канале "Комсомолки" отвечает на вопросы читателей.

Комментируя ситуацию на Украине, он рассказал про наемников из каких стран, которые участвуют в боевых действиях. По словам журналиста, сейчас их число "превышает все разумные пределы".

- Количество наемников на Украине превышает все разумные пределы. В основном это прибывшие из США, Каданы, Польши, Британии. Причем там участвуют в конфликте уже иностранные частные военные компании. К примеру, в Харьковской области в малых маневренных группах были 80% иностранцев. Тут не надо питать себя иллюзией, что мы не можем победить маленькую Украину - мы сейчас сражаемся со всем миром, - заявил Коц.

Только по данным на апрель этого года, как сообщали в МИД России, с начала военной спецоперации России на Украине Киев привлек около семи тысяч иностранных наемников из 63 стран. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что власти стран, потворствующих отправке наемников в Украину, "становятся соучастниками военных преступлений".