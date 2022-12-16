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НовостиЭкономика16 декабря 2022 20:40

Замглавы МИД РФ Вершинин считает необходимой корректировку зерновой сделки

Россия очень недовольна ходом реализации соглашения по вывозу зерна из украинских портов
Александр КИСЛОВ
Россия будет требовать пересмотра зерновой сделки

Россия будет требовать пересмотра зерновой сделки

Фото: REUTERS

Зерновая сделка нуждается во внесении коррективов, без которых Москва не видит в ней смысла. Об этом 16 декабря в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Он отметил, что первая часть сделки, которая касается экспорта украинского зерна, выполняется, а вторая — о беспрепятственном доступе российской сельхозпродукции — не так, как следует.

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что ход реализации зерновой сделки вызывает у него очень серьезные вопросы и озабоченности. Так, он не понимает, почему большая часть украинского зерна (точнее, зерна из украинских портов) вывозится в европейские государства, а не в беднейшие страны мира, большинство из которых расположены в Африке.

Российский лидер назвал подобное положение дел крайне недопустимым и пообещал, что Москва предпримет все необходимые меры, чтобы добиться коренного изменения сложившемся ситуации. Для этого, как полагает Путин, может даже потребоваться частичное изменение условий сделки.