Замглавы МИД РФ Вершинин считает необходимой корректировку зерновой сделки

Россия будет требовать пересмотра зерновой сделки Фото: REUTERS

Зерновая сделка нуждается во внесении коррективов, без которых Москва не видит в ней смысла. Об этом 16 декабря в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Он отметил, что первая часть сделки, которая касается экспорта украинского зерна, выполняется, а вторая — о беспрепятственном доступе российской сельхозпродукции — не так, как следует.

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что ход реализации зерновой сделки вызывает у него очень серьезные вопросы и озабоченности. Так, он не понимает, почему большая часть украинского зерна (точнее, зерна из украинских портов) вывозится в европейские государства, а не в беднейшие страны мира, большинство из которых расположены в Африке.

Российский лидер назвал подобное положение дел крайне недопустимым и пообещал, что Москва предпримет все необходимые меры, чтобы добиться коренного изменения сложившемся ситуации. Для этого, как полагает Путин, может даже потребоваться частичное изменение условий сделки.