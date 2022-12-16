Автоэксперт Бобков рассказал, как дилеры заполнят авторынок в 2023 году Фото: Александр ГЛУЗ

Автодилеры предупредили о дефиците иномарок, который может наступить в России уже в начале следующего года. При сохранении текущей ситуации, максимальный объем автомобилей, который будет реализован в 2023 году, не превысит 800 тысяч единиц.

Почти весь текущий год спрос на машины падал, только во второй половине произошло несущественное увеличение. В основном из-за отложенного спроса на отечественные автомобили, которые были недоступны в течение квартала. А еще за счет реализации европейских и азиатских брендов, которых в ближайшее время уже не будет.

Автоэксперт Артем Бобцов, говоря о перспективах рынка, полагает, что строить прогноз нужно опираясь на три основных фактора. Первое: сколько машин сможет выпустить «АвтоВАЗ». Второе: какие модели и по какой стоимости предложат китайские производители. Третье: возможности параллельного импорта.

- Из прогнозируемых 800 тысяч продаж, примерно половина придется на «АвтоВАЗ», еще 35-40% дадут китайцы всех мастей, и не больше 10% — параллельный импорт, - отметил Бобцов в беседе с «Ридусом».

Изначально «АвтоВАЗ» в планах на 2023 год озвучивал цифру в 500 тысяч машин. Затем цель пересмотрели и сократили до 401 тысячи автомобилей.