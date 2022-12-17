Зеленский сообщил, что его призывают сесть за стол переговоров с РФ

Владимир Зеленский поделился неожиданными фактами своего общения с лидерами Запада Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что на Западе его активно призывают сесть за стол переговоров с Москвой.

"Некоторые призывают меня сесть за стол переговоров. Однако я не вижу предмета для разговора", — сказал президент Украины в интервью французскому телеканалу LCI.

Зеленский также заявил, что не считает полезным диалог президента Франции Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я не думаю, что это принесет результаты", — объяснил он.

В руководстве РФ заявляют о том, что в действительности никаких мирных переговоров Украина не хочет, главная цель Киева - дальнейшее продолжение и углубление военного конфликта.

Это подтверждает регулярная смена позиций украинского руководства. В частности, тот же Зеленский за последнее время успел сделать сразу несколько крайне противоречивых и странных заявлений о переговорном процессе с РФ. Сначала украинский лидер заявил, что готов договариваться о мире с Москвой при условии, что войска России будут отведены за рубежи границ страны по состоянию на 23 февраля 2022 года. Однако спустя несколько дней Зеленский сам же опроверг свое предыдущее заявление, сообщив. что никакие военные действия после возможного отвода войск РФ прекращены точно не будут, а его целью является возвращение "границ Украины времен 1991 года". В российском политическом руководстве уже назвали поведение Зеленского абсолютно неконструктивным, а его последние высказывания - неприемлемым и недопустимым ультиматумом.