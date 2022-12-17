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НовостиПолитика16 декабря 2022 22:14

Кадыров сообщил, что гордится санкциями Евросоюза против своих дочерей

По словам чеченского лидера, это достойная оценка работы его дочерей
Александр КИСЛОВ
Рамзан Кадыров отреагировал на введение санкций против своих дочерей

Рамзан Кадыров отреагировал на введение санкций против своих дочерей

Фото: из соцсетей

Глава Чечни Рамзан Кадыров порадовался введению санкций Евросоюза (ЕС) против его дочерей — Айшат и Хадижат, назвав эти ограничения фактором, который только объединяет их семью. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Дорогие Айшат и Хадижат! Так держать! Вы мои маленькие и хрупкие дочки, но весь Запад вас боится как огня! Безмерно горжусь вами, мои любимые! Добро пожаловать в санкционный список ЕС!» — написал глава Чечни в своем официальном телеграм-канале. Кадыров назвал ограничения объединяющим фактором для своей «и без того дружной семьи», которая ставит рекорды по количеству введенных против нее санкций.

Персональные санкции в отношении дочерей Рамзана Кадырова Айшат и Хадижат были введены в рамках вступившего в силу 17 декабря 2022 года девятого санкционного пакета против РФ. Теперь дочери чеченского лидера не смогут въехать на территорию ЕС, также любые европейским финорганизациям будет запрещено вступать в деловые отношения с Айшат и Хадижат Кадыровыми.

Ранее под западные санкции неоднократно попадал и сам Рамзан Кадыров - в настоящее время фамилия главы Чечни значится в санкционных списках США, ЕС, Японии, Австралии, а также еще целого ряда государств. Западные власти включили Кадыров в списки не только из-за его должности руководителя субъекта РФ, но и в связи с активным участием главы Чечни в военной спецоперации РФ на Украине.