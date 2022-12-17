Кадыров сообщил, что гордится санкциями Евросоюза против своих дочерей

Рамзан Кадыров отреагировал на введение санкций против своих дочерей Фото: из соцсетей

Глава Чечни Рамзан Кадыров порадовался введению санкций Евросоюза (ЕС) против его дочерей — Айшат и Хадижат, назвав эти ограничения фактором, который только объединяет их семью. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Дорогие Айшат и Хадижат! Так держать! Вы мои маленькие и хрупкие дочки, но весь Запад вас боится как огня! Безмерно горжусь вами, мои любимые! Добро пожаловать в санкционный список ЕС!» — написал глава Чечни в своем официальном телеграм-канале. Кадыров назвал ограничения объединяющим фактором для своей «и без того дружной семьи», которая ставит рекорды по количеству введенных против нее санкций.

Персональные санкции в отношении дочерей Рамзана Кадырова Айшат и Хадижат были введены в рамках вступившего в силу 17 декабря 2022 года девятого санкционного пакета против РФ. Теперь дочери чеченского лидера не смогут въехать на территорию ЕС, также любые европейским финорганизациям будет запрещено вступать в деловые отношения с Айшат и Хадижат Кадыровыми.

Ранее под западные санкции неоднократно попадал и сам Рамзан Кадыров - в настоящее время фамилия главы Чечни значится в санкционных списках США, ЕС, Японии, Австралии, а также еще целого ряда государств. Западные власти включили Кадыров в списки не только из-за его должности руководителя субъекта РФ, но и в связи с активным участием главы Чечни в военной спецоперации РФ на Украине.