Отец детей блогера Церетиловой прокомментировал скандальные слова их дедушки о внуках Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Магомед Церетилов, отец детей блогера Нины Церетиловой прокомментировал скандальные слова их дедушки о внуках.

Накануне в сети начали распространяться кадры скандального заявления дедушки, который заявил своим внукам, что если ему не удастся увезти внуков живыми, то "они по его команде выпрыгнут через окно".

По словам Магомеда, и он, и его отец не хотят, чтобы дети видели какие-либо аморальные действия. Он также заявил, что мать детей показывает дочери леденцы в виде половых органов.

- Если кто-то считает, что это не аморально, пусть кормит своих детей каждый день, пожалуйста. Но моих пусть оставит в покое. Поэтому отец разозлился и говорит, что он готов на крайние меры. Он добрый человек... но уже на пределе, - объяснил Церетилов в беседе с RT.

Напомним, накануне трое детей в Калининградской области записали видеообращение. На кадрах они пожаловались на собственную мать, они обвинили женщину в истязаниях. Теперь следственный комитет проводит проверку.