Воздушная тревога объявлена в нескольких украинских областях

Сигналы воздушной тревоги звучат на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога в ночь на 17 декабря 2022 года объявлена в ряде областей Украины. Соответствующая информация размещена на официальном сервисе по оповещению населения о воздушных тревогах и мониторингу тревог.

В настоящее время сигналы о воздушной угрозе уже сработали в Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Донецкой областей. Однако сообщений о каких-либо хлопках, взрывах или пожарах в этих украинских регионах пока официально не поступало. в соцсетях подобных сведений также нет.

Не исключено, что нынешние сигналы воздушной тревоги на Украине могут быть связаны с нанесением Вооруженными силами РФ новых массированных ракетных ударов по различным важным объектам критической энергетической инфраструктуры этой страны. Данные удары наносятся ВС РФ в ответ на террористические действия киевского националистического режима.