Опрос: В России каждый третий хочет повышение зарплаты в Новом году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России у граждан одним из самых заветных подарков на Новый год оказался карьерный. Каждый третий участник опроса признался, что хотел бы увеличения дохода, а каждый шестой (19%) - новую профессию. К таким результатам пришли эксперты онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-университета рентабельного образования Skypro.

Выяснилось, что доход - это самое основное, что интересует россиян в этом году. 50% участников исследования считают, что профессию нужно выбирать исходя из размера зарплаты. Об этом пишет Life.ru.

Еще 43% граждан называют важным критерием выбора востребованность, а 41% - стабильность.

В новом году 76% опрошенных планируют карьерные изменения. Ровно 50% хотят развить у себя новые карьерные навыки, а 44% задумываются о том, чтобы улучшить уже имеющиеся компетенции.

Ранее "Известия" писали, что около 49% россиян не чувствуют приближение Нового года, а 37% мечтают только о том, чтобы дотянуть до праздников. Также 47% респондентов указали на то, что по-прежнему сохраняют настрой и продуктивность.