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НовостиПолитика17 декабря 2022 2:52

Путин лично узнал последние новости от российских военных из зоны СВО

Информацию об этом официально подтвердил Дмитрий Песков
Александр КИСЛОВ
Владимир Путин сделал важнео объявление

Владимир Путин сделал важнео объявление

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский президент Владимир Путин получил подробную информацию о ходе специальной военной операции на Украине. Для этого, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова. Путин поговорил с руководством армий, находящихся в зоне СВО.

"Президент Владимир Путин в пятницу в течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции", — сообщил он. "Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими", — отметил Песков, отмечает ТАСС.

Иные подробности встречи Путина с представителями высшего российского военного командования не приводятся.

Специальная военная операция РФ на Украине была начата 24 февраля нынешнего года по решению президента Путина. Главные цели СВО - защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ, а также денацификация и демилитаризация Украины.