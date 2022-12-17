Путин лично узнал последние новости от российских военных из зоны СВО

Владимир Путин сделал важнео объявление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский президент Владимир Путин получил подробную информацию о ходе специальной военной операции на Украине. Для этого, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова. Путин поговорил с руководством армий, находящихся в зоне СВО.

"Президент Владимир Путин в пятницу в течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции", — сообщил он. "Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими", — отметил Песков, отмечает ТАСС.

Иные подробности встречи Путина с представителями высшего российского военного командования не приводятся.

Специальная военная операция РФ на Украине была начата 24 февраля нынешнего года по решению президента Путина. Главные цели СВО - защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ, а также денацификация и демилитаризация Украины.