Британцы высмеяли Зеленского за просьбу выступить перед финалом ЧМ в Катаре Фото: REUTERS

Читатели британского The Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его просьбы выступить с видеообращением перед финальным матчем чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в Катаре.

Как ранее сообщил телеканал CNN, отказ со стороны международной федерации футбола (ФИФА) удивил офис украинского президента. Отмечалось, что переговоры между Киевом и ФИФА по данному вопросу пока продолжаются, тем не менее президент федерации Джанни Инфантино уже седлал заявление о том, что футбольное поле не является местом для политических акций, а также каких-либо протестов.

«Этот парень хочет, чтобы его лицо было повсюду. Дайте нам передохнуть и позвольте посмотреть футбол без чтения лекций по тем или иным поводам», - отметил один из читателей издания.

Другой комментатор заявил, что причин для какого-либо выступления у Зеленского нет. «Кем он себя считает!», - добавил этот комментатор.

«ФИФА справедливо отклонила просьбы Зеленского, думающего, что он теперь буквально управляет всем миром», - сказано еще в одном комментарии к публикации.