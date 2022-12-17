Постпред Крыма Мурадов назвал заявления США по полуострову объявлением войны «чужими руками» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов прокомментировал позицию Вашингтона по полуострову, отметив, что подобные заявления можно рассматривает как объявление военные, которую Соединенные Штаты «поручают вести чужими кровавыми нацистскими руками».

«Полагаю, что без прямого напоминания Вашингтону о нашей дубине ядерного сдерживания, которая поднимается над тупой головой вашингтонских безумцев, дело не обойдется», - приводит РИА Новости слова постпред Крыма, который отметил также, что посягательство на территорию полуострова можно также сравнить с призывом бомбить Вашингтон.

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби заявил, что Вашингтон признает право Киева на проведение военных операций в Крыму, поскольку считает полуостров украинской территорией.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, когда большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России.