Губернаторы трех регионов обратились к Путину с просьбой ограничить участие иностранных компаний в экспорте зерна

Губернаторы трех регионов заявили, что зарубежные компании вывозят аграрную продукцию по "теневым звеньям цепи" Фото: REUTERS

Губернаторы крупнейших зерновых регионов России направили президенту России Владимиру Путину письмо с предложением ограничить участие иностранных компаний в экспорте российского зерна. По информации глав субъектов, зарубежные компании вывозят аграрную продукцию по "теневым звеньям цепи". Об этом рассказывает журналист Андрей Кондрашов в вышедшем на "России 1" документальном фильме "Зерно".

"Мы не понимаем, кто сегодня эти трейдеры, которые скупают эту пшеницу, скупают по той цене, по какой они считают нужным ее купить. Я считаю, стратегическое сырье или стратегический ресурс, — конечно, он должен быть по крайней мере прозрачен и подконтролен в том числе государству", - заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В письме губернаторы предлагают законодательно ограничить максимально долю прямого и косвенного участия иностранцев в компаниях агропромышленного комплекса (АПК). Инициатива распространяется на зарубежных представителей, которые охватывают долю экспорта более 20% от общего объема. Помимо этого главы трех регионов призвали владельцев предприятий АПК перенести головные компании из за рубежа в Россию.

По данным источника РБК, иностранцы выкупают до 30% идущего на экспорт зерна у производителей в России и еще около 40% при отгрузке в портах.

"Это приводит к снижению экспортной цены, финансовым потерям производителей и бюджета", - пересказал содержание документа источник РБК.

Тем временем продолжаются обсуждения вопросов АПК на мировой арене. Зерновая сделка нуждается во внесении коррективов, без которых Москва не видит в ней смысла. Об этом 16 декабря в эфире телеканала "Россия 24" заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Он отметил, что первая часть сделки, которая касается экспорта украинского зерна, выполняется, а вторая — о беспрепятственном доступе российской сельхозпродукции — не так, как следует.