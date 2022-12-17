Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 декабря 2022 10:27

Губернаторы трех регионов обратились к Путину с просьбой ограничить участие иностранных компаний в экспорте зерна

Губернаторы трех регионов заявили, что зарубежные компании вывозят аграрную продукцию по "теневым звеньям цепи"
Владимир РОМАНЕНКО
Губернаторы трех регионов заявили, что зарубежные компании вывозят аграрную продукцию по "теневым звеньям цепи"

Губернаторы трех регионов заявили, что зарубежные компании вывозят аграрную продукцию по "теневым звеньям цепи"

Фото: REUTERS

Губернаторы крупнейших зерновых регионов России направили президенту России Владимиру Путину письмо с предложением ограничить участие иностранных компаний в экспорте российского зерна. По информации глав субъектов, зарубежные компании вывозят аграрную продукцию по "теневым звеньям цепи". Об этом рассказывает журналист Андрей Кондрашов в вышедшем на "России 1" документальном фильме "Зерно".

"Мы не понимаем, кто сегодня эти трейдеры, которые скупают эту пшеницу, скупают по той цене, по какой они считают нужным ее купить. Я считаю, стратегическое сырье или стратегический ресурс, — конечно, он должен быть по крайней мере прозрачен и подконтролен в том числе государству", - заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В письме губернаторы предлагают законодательно ограничить максимально долю прямого и косвенного участия иностранцев в компаниях агропромышленного комплекса (АПК). Инициатива распространяется на зарубежных представителей, которые охватывают долю экспорта более 20% от общего объема. Помимо этого главы трех регионов призвали владельцев предприятий АПК перенести головные компании из за рубежа в Россию.

По данным источника РБК, иностранцы выкупают до 30% идущего на экспорт зерна у производителей в России и еще около 40% при отгрузке в портах.

"Это приводит к снижению экспортной цены, финансовым потерям производителей и бюджета", - пересказал содержание документа источник РБК.

Тем временем продолжаются обсуждения вопросов АПК на мировой арене. Зерновая сделка нуждается во внесении коррективов, без которых Москва не видит в ней смысла. Об этом 16 декабря в эфире телеканала "Россия 24" заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Он отметил, что первая часть сделки, которая касается экспорта украинского зерна, выполняется, а вторая — о беспрепятственном доступе российской сельхозпродукции — не так, как следует.