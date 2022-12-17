МИД России назвал отзыв лицензий русскоязычных каналов в Молдавии актом политической цензуры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отзыв Молдавией лицензий русскоязычных каналов рассматривается Россией как акт политической цензуры, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Рассматриваем данный запрет как беспримерный акт политической цензуры, как надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшее попрание права на свободу доступа к информации, о своей приверженности которым регулярно заявляют в политическом руководстве республики», – приводятся слова дипломата на сайте МИД РФ.

Как отметила представитель ведомства, власти Молдавии сохраняют курс на уничтожение любых форм инакомыслия в стране и зачищают информационное пространство методами «тоталитарной цензуры». По мнению Захаровой, отзыв лицензий лишает миллионы русскоговорящих жителей Молдавии последних источников новостного контента на предпочитаемом ими языке, а сотни журналистов в одночасье потеряют работу.

Дипломат заявила, что Кишинев цинично ущемляет права национальных меньшинств. Как подчеркнула представитель МИД РФ, Москвы требует от профильных международных организаций дать адекватную оценку решению молдавских властей и принять надлежащие меры по выправлению этой ситуации.

В пятницу, 16 декабря, Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии приняла решение об отзыве лицензий у шести русскоязычных телеканалов: Orhei TV, NV6, NTV Moldova, Accent TV, RTR Moldova и Primul in Moldova. В Кишиневе объяснили такой шаг «недостаточно корректным освещением национальных событий и конфликта на Украине». Указанные телеканалы должны прекратить вещание с понедельника, 19 декабря.