Вооруженные силы Украины хотели убить Валерия Герасимова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боевики ВСУ и власти Украины пытались убить начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, утверждает влиятельная американская газета The New York Times.

По ее данным, киевские власти якобы организовали атаку, когда Герасимов находился на линии фронта. Даты и другой информации по описываемому нападению газета не приводит.

При этом информированные источники издания утверждают, что Вашингтон якобы всячески пытался помешать организации и подготовке данного покушения, пытаясь отговорить Вооруженные силы Украины от подобного.

Причиной этого стало желание высшего военного и политического руководства Соединенных Штатов попытаться по максимум избежать эскалации отношений с РФ (ведь в случае, если бы покушение на Герасимова оказалось успешным, по версии издания, Москва непременно обвинила бы в участии в нем Вашингтон).

В итоге киевские власти не отказались от своих планов, несмотря на просьбы США, но осуществить покушение на Герасимова в итоге так и не сумели.