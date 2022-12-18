В Крыму побит абсолютный температурный рекорд 85-летней давности

В Крыму был побит абсолютный температурный рекорд 1937 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

17 декабря 2022 года воздух в предгорных районах Крыма прогрелся до 20 градусов выше нуля, побив абсолютный температурный рекорд дня 85-летней давности. Соответствующую информацию распространили в гидрометцентре полуострова, а также подтвердили крымские власти.

"Максимальная температура воздуха (на метеостанции Симферополя) была 19,3 градуса. До этого абсолютный максимум температуры воздуха 17 декабря был отмечен (документально) в Симферополе в 1937 году – тогда воздух прогрелся до отметки 17,8 градуса", – говорится в официальном сообщении крымских синоптиков.

При этом метеорологи предупреждают, что долговременным неожиданное потепление температуры в Крыму совершенно точно не будет. По данным гидрометцентра полуострова, в ближайшие несколько месяцев ждать новых температурных рекордов местным жителям и гостям Крыма точно не стоит - нынешнее потепление вскоре ожидаемо сменится похолоданием (не исключается даже, что оно будет довольно-таки сильным, но конкретные уровни температуры, к которым стоит готовиться крымчанам, пока не называются).