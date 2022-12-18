Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще 54 спутника для Starlink

SpaceX вывела в космос еще 54 мини-спутника для Starlink Фото: REUTERS

Ракета Falcon 9 компании SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, запустила 54 спутника для орбитальной группировки глобальной интернет-сети Starlink. Все спутники были успешно выведены на орбиту. Трансляция старта ракеты со спутниками велась на официальном сайте американской компании в режиме онлайн.

Информацию об этом распространила сама SpaceX на своей официальной странице в социальной сети Twitter. Отныне группировка спутников американской компании состоит больше чем из 3,3 тыс. рабочих аппаратов.

Falcon 9 стартовала с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (расположен в американском штате Флорида) в 16:32 по местному времени (00:32 по московскому). Первая ступень после этого в 15-й раз успешно опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Space X — американская компания, производитель космической техники. Ее штаб-квартира находится в городе Хоторне, Калифорния, США. Основана в 2002 году бизнесменом Илоном Маском с целью сократить расходы на полёты в космос для открытия пути к колонизации Марса. Компания разработала ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy, с самого начала преследуя цель сделать их многоразовыми, и космический корабль Dragon (выводимый на орбиту теми же Falcon 9), предназначенный для пополнения запасов на Международной космической станции.

Компания занимается программой Starlink для обеспечения высокоскоростным спутниковым интернетом всей планеты. На 2022 год SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.