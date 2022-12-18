В офисе Зеленского возмутились решением FIFA отказать украинскому лидеру в выступлении на финале ЧМ-2022

Владимир Зеленский и его соратники обижены на действия чиновников FIFA Фото: REUTERS

В офисе президента Украины Владимира Зеленского не скрывают своего возмущения решением Международной федерации футбола (FIFA) отказать в трансляции видеообращения украинского лидера перед финальным матчем ЧМ-2022 в Катаре.

Отмечается, что в офисе Зеленского не ожидали подобного поворота событий и пытаются сделать все, чтобы чиновники FIFA все-таки изменили свое решение. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Офис президента Украины критикует ФИФА за отказ показать видеообращение президента Владимира Зеленского на стадионе Lusail в Катаре перед финалом чемпионата мира», — говорится в публикации, размещенной на официальном сайте CNN. Там также отмечено, что администрация президента Украины также заявила, что будет распространять видео с обращением Зеленского к мировому сообществу независимо от мнения футбольной организации.

Финальный матч чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре состоится 18 декабря. В поединке за звание чемпионов мира сойдутся сборные Аргентины и Франции. Ранее бронзовые медали мундиаля-2022 завоевала сборная Хорватии, которая в матче за третье место переиграла команду Марокко.