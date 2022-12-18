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НовостиПолитика18 декабря 2022 9:25

ВСУ за 10 минут выпустили 40 ракет по Донецку

Украинские военные обстреляли Петровский район из РСЗО «Град»
Сергей ГАПЧУК
ВСУ за 10 минут выпустили 40 ракет по Донецку

ВСУ за 10 минут выпустили 40 ракет по Донецку

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины за 10 минут выпустили 40 ракет из РСЗО «Град» по Петровскому району города Донецка, об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка - город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град»; 12.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка - город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», - сказано в сообщении представительства в Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, 15 декабря 2022 года Днецк подвергался мощнейшему обстрелу ВСУ. Причиненный ущерб еще предстоит оценить. В 7:00 украинские фашисты подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года. ВСУ, по данным мэра, выпустили по мирным жителям 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град».

17 декабря Народная милиция ЛНР заявляла об уничтожении до 90 человек личного состава, 3 танков, 5 бронетранспортёров, 2 артиллерийских установок и 16 единиц специальной автомобильной техники.

18 декабря Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ за минувшие сутки понесли большие потери в живой силе и военной технике. Также отмечалось, что противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 3 ракеты.