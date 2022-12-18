ВСУ за 10 минут выпустили 40 ракет по Донецку Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины за 10 минут выпустили 40 ракет из РСЗО «Град» по Петровскому району города Донецка, об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка - город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град»; 12.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка - город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», - сказано в сообщении представительства в Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, 15 декабря 2022 года Днецк подвергался мощнейшему обстрелу ВСУ. Причиненный ущерб еще предстоит оценить. В 7:00 украинские фашисты подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года. ВСУ, по данным мэра, выпустили по мирным жителям 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град».

17 декабря Народная милиция ЛНР заявляла об уничтожении до 90 человек личного состава, 3 танков, 5 бронетранспортёров, 2 артиллерийских установок и 16 единиц специальной автомобильной техники.

18 декабря Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ за минувшие сутки понесли большие потери в живой силе и военной технике. Также отмечалось, что противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 3 ракеты.