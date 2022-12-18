"Если жить хочешь, рот затыкай": Бывший боец ВСУ раскрыл грязные тайны украинской армии о расправах командиров

Бывший боец ВСУ рассказал о коррупции в украинской армии Фото: REUTERS

Бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Бровко рассказал, какие тайны скрывает украинская армия.

По его словам, там есть и коррупция, и расправы командиров над своими подчиненными, свидетелем которых он стал, участвуя в карательной операции киевского режима против жителей Донбасса в 2016 году.

Сам Бровко по профессии "техник газового хозяйства", но найти работу по специальности в Геническе в то время, по его словам, было невозможно без взятки. Тогда-то он и согласился на службу по контракту в армии Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Так Бровко оказался на Донбассе в составе 57-й бригады 34–го батальона в должности "номер минометного расчета".

При жаловании 10 200 гривен, полагавшемся ему, две тысячи гривен приходилось отдавать командирам "на технику, на ремонты", рассказал Бровко. Он также заявил, что так и не получил свои обещанные подъемные.

- Мне не заплатили подъемные, и я добивался, добивался, но в итоге меня предупредили, "если жить хочешь, рот затыкай и все", - объясняет бывший боец ВСУ.

А те, кто был слишком любопытный и задавал лишние вопросы, вскоре погибали при странных обстоятельствах.

- Люди просто пропадали, кто много интересовался. …Перед тем как я уволился один человек подорвался на гранате, говорят, что на растяжке... это была подстава ...Такое практиковалось, все подстраивалось, чтобы незаметно, без доказательств ... В результате человека нет, и правды нет, - рассказал Бровко.

Он также рассказал про другой случай с его сослуживцем. Все дело в том, что мужчину, по словам бывшего украинского военного, убили за то, что он пытался выяснить у начальства, почему им недоплачивают зарплату.

- Он интересовался...потом его не стало. Прилетела граната в окоп, но точно не от противника, очень далеко было, туда бы не долетело, - подытожил Бровко.

Ранее сайт KP.RU писал про откровения украинского бойца – Сергея Гнездилова, воевавшего в Песках. Мужчина признавался, что "это долбанная мясорубка, где батальон просто своими телами сдерживает нашествие".