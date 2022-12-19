Bloomberg: Евросоюз задумался о снижении потолка цен на газ

ЕС готовится к снижению ценового потолка на газ Фото: REUTERS

Предложение снизить потолок цен на газ с 275 евро до 188 евро за МВч/ч высказала в Совете Евросоюза Чехия, сообщает 18 декабря 2022 года агентство Bloomberg. В ближайшее время данная инициатива чешских властей будет обсуждаться на уровне ЕС.

Прага указывает, что механизм сдерживания газового рынка будет запускаться, если цена за МВт/ч вперед на месяц по индексам газового хаба Европы TTF будет превышать 188 евро. Также говорится, что цена TTF должна быть на 35 евро выше средней мировой цены на СПГ.

Ранее страны Европейского союза и G7 ("Большой семерки") приняли решение об установлении потолка цен на российскую нефть.

При этом, как отмечают эксперты, в результате принятия данной меры Запад рискует полностью остаться без российского "черного золота". Все дело в том, что, как отмечал вице-премьер правительства РФ Александр Новак, Москва попросту откажется поставлять свою нефть тем государствам, которые либо приняли решение об установлении какого-либо потолка цен на нее, либо выразили готовность его соблюдать. Ожидается, что указ президента РФ Владимира Путина о мерах противодействия ценовому потолку будет подписан уже в самое ближайшее время.