Воздушная тревога объявлена в трех украинских регионах

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

Воздушная тревога официально объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Об этом свидетельствуют официальный ресурс по оповещению граждан Украины, а также сервис мониторинга воздушных тревог на территории страны.

При этом, согласно информации украинского онлайн-издания "Зеркало недели", в настоящее время взрывы слышны лишь в районе города Днепр, о возможных "прилетах" и обстрелах в других украинских городах и регионах на данный момент пока не сообщается.

Объявление воздушной тревоги в украинских городах и регионах (а также на подконтрольных Киеву территориях) может быть напрямую связано с возможным нанесением Вооруженными силами РФ в рамках проведения СВО массированного удара по объектам критической энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее президент России Владимир Путину публично объявил о том, что поводом для нанесения таких ударов являются многочисленные террористические действия киевского националистического режима (в частности, речь идет о теракте на Крымском мосту и многочисленных диверсиях и обстрелах регионов РФ).