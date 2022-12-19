NASA показало снимок территории Украины, оставшейся без света после ударов ВС РФ

Так выглядит Украина, оставшаяся без света после массированного удара Вооруженных сил РФ Фото: NASA

Американское космическое агентство (NASA) разместило на своем официальном сайте спутниковый снимок территории Украины, которая практически полностью без света после российских ударов по объектам критической энергетической инфраструктуры страны.

Известно, что данное фото, опубликованное на сайте NASA, датировано 17 декабря нынешнего года.

На этом снимке хорошо видно, что Украина погрузилась в полную темноту. Вокруг можно заметить яркие пятна от света городов и инфраструктуры в соседних с Украиной странах.

Ранее Вооруженные силы России (в первую очередь - Объединенная группировка войск в районе проведения специальной военной операции на Украине во главе с генералом Сергеем Суровикиным) начали наносить массированные удары по ключевым объектам критической энергетической инфраструктуры Украины.

По словам российского президента Владимира Путина, данные удары наносятся в ответ на многочисленные террористические действия киевского националистического режима (в частности, речь идет о теракте на Крымскому мосту, целом ряде диверсий и терактов на территории РФ, а также о регулярных обстрелах приграничных российских регионов).