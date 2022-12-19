В Амурской области завершилось обсуждение стратегии развития региона до 2035 года

Жители Амурской области обсудили стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области подвели итоги общественного обсуждения стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. По словам губернатора Василия Орлова, 80% предложений жителей, внесенных в ходе слушаний, будут учтены в окончательной версии проекта.

«Этап общественных обсуждений успешно завершен. В течение двух недель инициативные жители области, представители научного сообщества, общественных и бизнес-объединений направляли комментарии практически по всем сферам. Люди предлагают развивать детский оздоровительный туризм, внедрять цифровые системы бережливого производства на предприятиях, делать социальные объекты доступнее для маломобильных граждан, выводить новые высокоурожайные сорта сельскохозяйственных растений и многое другое. Мы проанализировали все предложения жителей, в результате 80% из них найдут отражение в долгосрочной Стратегии развития Приамурья», - рассказал глава региона Василий Орлов.

Предложения, поступившие от амурчан во время слушаний, до конца 2022 года будут включены в план мероприятий по реализации стратегии. Подготовка такого плана – это второй этап разработки стратегии. Предполагается, что он станет пошаговой инструкцией для региональных и муниципальных органов власти в решении задач, поставленных до 2035 года. Подготовкой комплексного документа стратегии занимается министерство экономического развития и внешних связей области. План мероприятий по реализации стратегии планируется завершить к концу первого квартала 2023 года.