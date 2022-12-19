Вучич заявил, что Сербия будет выдавать гражданство россиянам из-за нехватки рабочей силы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свыше 100 тысяч россиян и более 20 тысяч украинцев, которые прибыли в Сербию после начала специальной военной операции, смогут получить гражданство республики в скором времени. Об этом пишет сербское издание «Новости» со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича.

Как заявил глава государства, вся процедура выдачи гражданства Сербии для россиян и украинцев будет осуществляться в ускоренном режиме. «Сейчас мы будем ускоренно выдавать гражданство украинцам, россиянам, тем, кто в этом заинтересован, потому что у нас не хватает рабочей силы», - заявил сербский лидер.

По информации издания, приоритетное право в получении гражданства будут иметь граждане России и Украины, владеющие в республике предприятиями, которые обеспечивают рабочими местами страну, а также приносят определенный доход Сербии.

Напомним ранее Вучич назвал реальной опасность того, что жизненные интересы Сербии окажутся под угрозой, отметив, что Белград уже более шести месяцев воздерживается от введения антироссийских санкций, несмотря на давление.