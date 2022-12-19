Девочка-подросток и женщина серьезно пострадали в ДТП с микроавтобусом в Карелии

В аварии пострадали 2 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Сортавальского района республики Карелии устанавливает обстоятельства серьезной дорожной аварии, которая произошла в минувшее воскресенье, 18 ноября, неподалеку от поселка Мейери. В результате столкновения легковой машины и микроавтобуса тяжелую травму получила 16-летняя школьница.

- Девочка с переломами обеих ног была доставлена в Центральную районную больницу, - пишет издание «КарелИнформ».

Второй пострадавшей оказалась 43-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Предварительно, это - мать девушки, получившей травмы ног. Степень родства женщины и девушки сейчас устанавливается. Известно, что обе травмированных - жительницы республики Карелия.

Виновника дорожно-транспортного происшествия установят дознаватели республиканского управления Госавтоинспекции.

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