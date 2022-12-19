Россияне признались, что хотят поменять в своей жизни в 2023 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Россияне рассказали, чего ждут от 2023 года. Большинство уже наметило сферы, где хотят увидеть перемены. Более четверти опрошенных надеются изменить личную жизнь.

Перемены на личном фронте актуальны для 28% респондентов. Почти столько же надеются в будущем году выкроить время на свои увлечения и хобби – 27% признаются, что сейчас его не хватает.

Ставку на образование и общение с близкими делают 26% опрошенных, а 23% надеются в новом году сменить место жительства.

19% мечтают сделать ремонт, а 18% - отправиться отдыхать.

Среди ответов были также отказ от вредных привычек, изучение иностранного языка, изменение своего отношения к происходящему в мире.

И только 7% не дают себе никаких обещаний на будущий год, их все устраивает. А вот 9% намерены в 2023 году сменить круг друзей.

Таковы результаты опроса поиску работы SuperJob, в исследовании приняли участие 1600.

Примечательно, что чем моложе респонденты, тем активнее они хотят менять свою жизнь. А вот о родных и близких, ремонте и вредных привычках задумываются те, кому от 35 до 44 лет, - сказали NEWS.ru в SuperJob.

Уровень зарплаты тоже влияет на планы. Люди с доходом до 50 тысяч рублей чаще других мечтают о личном, а вот при зарплате в 80+ в приоритете здоровье (отказ от вредных привычек), спорт и самообразование.