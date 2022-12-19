Российские войска уничтожили шесть диверсионных групп ВСУ в зоне спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в понедельник, 19 декабря 2022 года, сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили четыре диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, а еще два формирования были разбиты в районе населенного пункта Никольское в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«В районе населенного пункта Розовка Луганской Народной Республики уничтожены четыре украинские диверсионные группы», - заявил в ходе брифинге официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, указав на то, что общие потери украинских войск на Краснолиманском направлении составили до 70 военнослужащих и четыре единицы техники, в том числе две боевые бронированные машины и два пикапа.

Уточняется, что на Южнодонецком направлении под огонь российской артиллерии попали две диверсионные группы, а общие потери там составили до 80 украинских военных убитыми и ранеными. Сообщается также об уничтожении двух боевых бронированных машин и трех пикапов.