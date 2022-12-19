Путин прилетел в Минск на переговоры с Лукашенко 19 декабря 2022 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прилетел в Минск на переговоры с белорусском коллегой Александром Лукашенко 19 декабря 2022 года. Теперь главы государства отправятся из аэропорта во Дворец Независимости.

С самолета российского лидера встретил лично Лукашенко с сыном Николаем. Также президенту РФ преподнесли большой каравай с солью и подарили букет цветов.

Сегодня политики намерены обсудить региональную безопасность и коллективное реагирование на угрозы. Предполагается, что переговоры начнутся с темы российско-белорусской интеграции, сообщили в Кремле.

Напомним, о встрече было заявлено еще в начале декабря этого года. Как ранее сообщалось, запланировано проведение двухсторонних переговоров Владимира Путина с белорусским президентом Александром Лукашенко как в широком составе с руководством и членами правительств, так и за закрытыми дверями. Также в планах политиков общение с прессой и заявления по итогам обсуждений.