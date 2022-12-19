Инфекционист предупредил об опасности новогодних корпоративов

Врач Малышев заявил об опасности корпоративов из-за гриппа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев в беседе с Lenta.ru посоветовал для профилактики гриппа не посещать массовые мероприятия, приведя в пример новогодние корпоративы.

«Люди должны понимать, что если идут на корпоратив, то могут заболеть, потому что какая на корпоративе социальная дистанция, когда все вплотную разговаривают. Туда не ходим — и не болеем. Тут уже каждый сам решает», - заявил специалист.

Как писал Life.ru, ранее научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» Виталий Зверев заявил, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране пойдет на спад после Нового года.

Врач, кандидат медицинских наук Светлана Савченко в беседе с «Известиями» рассказала, кому нужно принимать противовирусные препараты при гриппе, указав на граждан старше 65 лет, беременных женщин, а также людям, имеющим определенные хронические заболевания или с избыточной массой тела.