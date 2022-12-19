Путин назвал Белоруссию союзником России «в прямом смысле слова» Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Белоруссия является союзником России в прямом смысле этого слова, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Хочу отметить, что Белоруссия является нашим не только добрым соседом, с которым мы работаем, учитывая интересы друг друга на протяжении всех предыдущих десятилетий, но Белоруссия является, безусловно, и нашим союзником в самом прямом смысле этого слова», – сказал российский лидер.

На переговорах в Минске политики намерены обсудить региональную безопасность и коллективное реагирование на угрозы. Предполагается, что переговоры начнутся с темы российско-белорусской интеграции, сообщали в Кремле.

Напомним, о встрече Путина и Лукашенко было заявлено еще в начале декабря этого года. У президентов запланировано проведение двухсторонних переговоров как в широком составе с руководством и членами правительств, так и за закрытыми дверями. После этого в планах политиков общение с прессой и заявления по итогам обсуждений.