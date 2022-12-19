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НовостиПолитика19 декабря 2022 14:07

Путин назвал Белоруссию союзником России «в прямом смысле слова»

Москва и Минск учитывали интересы друг друга на протяжении всех предыдущих десятилетий, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин назвал Белоруссию союзником России «в прямом смысле слова»

Путин назвал Белоруссию союзником России «в прямом смысле слова»

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Белоруссия является союзником России в прямом смысле этого слова, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Хочу отметить, что Белоруссия является нашим не только добрым соседом, с которым мы работаем, учитывая интересы друг друга на протяжении всех предыдущих десятилетий, но Белоруссия является, безусловно, и нашим союзником в самом прямом смысле этого слова», – сказал российский лидер.

На переговорах в Минске политики намерены обсудить региональную безопасность и коллективное реагирование на угрозы. Предполагается, что переговоры начнутся с темы российско-белорусской интеграции, сообщали в Кремле.

Напомним, о встрече Путина и Лукашенко было заявлено еще в начале декабря этого года. У президентов запланировано проведение двухсторонних переговоров как в широком составе с руководством и членами правительств, так и за закрытыми дверями. После этого в планах политиков общение с прессой и заявления по итогам обсуждений.