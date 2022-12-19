Лукашенко назвал причину встречи с Путиным в Минске Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Встреча с президентом России Владимиром Путиным в Минске была организована для решения некоторых вопросов, которые невозможно решить на уровне правительств РФ и Белоруссии, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«По ряду чувствительных тем правительства, как они заявляют, исчерпали переговорные возможности. Как они нам докладывают, позиции сторон сформулированы и сегодня предстоит их обсудить в широком составе. Правительства считают, что без нас с вами достичь согласия по отдельным вопросам невозможно», – сказал политик.

По мнению Лукашенко, укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, где Москву и Минск постоянно «проверяют на прочность». Как отметил президент Белоруссии, обе страны находят эффективные ответы на вызовы и угрозы, несмотря на «некоторые шероховатости».

Напомним, на переговорах в Минске Путин и Лукашенко намерены обсудить региональную безопасность и коллективное реагирование на угрозы. Предполагается, что переговоры начнутся с темы российско-белорусской интеграции, сообщали в Кремле.