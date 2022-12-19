Губернатор Самарской области обсудил с военнослужащими оказание дополнительной поддержки армии

Дмитрий Азаров провел очередную встречу с земляками-военнослужащими. Фото: правительство Самарской области

В понедельник, 19 декабря 2022 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с офицерским составом воинского подразделения в Волжском районе. Глава региона обсудил с земляками-военнослужащими оказание дополнительной поддержки 2-й гвардейской общевойсковой армии и помощи семьям защитников Отечества.

Дмитрий Азаров проводит регулярные встречи с военнослужащими и решает вопросы, связанные с их подготовкой и участием в СВО. В ноябре 2022 года он побывал в ДНР, где встретился с командующим 2-й общевойсковой армией Андреем Колотовкиным. Губернатор передал партию спецтехники и гуманитарный груз, собранный самарцами для бойцов. Еще один такой груз отправят в зону СВО в ближайшее время. Помощь будет распределена по всем подразделениям 2-й армии, а не только сформированным в Самарской области.

- Любое деление в армии по территориальному признаку ни к чему хорошему не приведет. У нас единая армия единого народа. Все воинские подразделения 2-й армии получают поддержку от Самарской области, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что регион продолжит и дальше оказывать помощь военнослужащим. По оценкам командования, Самарская область оказывает наибольшую поддержку среди всех регионов России.