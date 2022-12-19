Психиатр Казанцев предостерег от бесконтрольного употребления антидепрессантов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Россияне активно скупают антидепрессанты в аптеках. В зимнее время года спрос на эти препараты растет активнее – это подтверждают врачи.

Часто из-за панических атак, депрессивных расстройств, врачи назначают данную группу лекарств. Но злоупотреблять ими не стоит. По словам психиатра-нарколога высшей категории, главного врача наркологической клиники Алексея Казанцева, если превысить терапевтическую дозу, то могут возникнуть непредвиденные последствия.

При превышении дозы некоторые препараты дают расширенные значки, тремор рук гипергидроз ладоней, суетливость, нарушение сна, концентрации внимания и т. д.

Не исключены кожные реакции, нарушения сна, координации. Именно поэтому подобную группу препаратов всегда должен назначать врач.

Врач призвал не бегать от одного специалиста к другому, а следовать назначениям, тогда будет эффект. Еще одно важное правило – если добавляете какое-то лечение от другого врача, то нужно обязательно уведомлять специалистов. Это позволит исключить момент неуместного сочетания антидепрессантов с другими препаратами.

Например, сочетание антидепрессантов в с психоактивными веществами, наркотиками, алкоголем, может привести даже к летальному исходу.

- Это гремучая смесь, которая может привести к острому психопатическому состоянию, – заявил психиатр-нарколог Казанцев "Абзацу".