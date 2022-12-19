В России выросло на четверть число фишинговых сайтов Фото: Михаил ФРОЛОВ

России за 11 месяцев 2022 года резко увеличилось число фишинговых сайтов. Это страницы, которые выдают себя за реальные компании или банки, но если пользователь совершат там какие-либо операции, крадут деньги.

За указанный период ЦБ заблокировал 2400 таких объектов. Это на 25% больше, чем годом ранее. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Банка России.

- ЦБ инициирует прекращение работы интернет-ресурсов, которые замаскированы под сайты банков: реальных и несуществующих, - говорят в ведомстве.

Поисковики стали отмечать страницы добросовестных финансовых организаций - это совместный проект с ЦБ. Если страница подлинная, то на ней появляется цветной кружок с галочкой, при наведении курсора появляется надпись о внесении в реестр ЦБ РФ.

В ЦБ также посоветовали с недоверием относиться ко всем просьбам сообщить номера банковских карт. Тем более, нельзя никому раскрывать пароли из СМС и секретные слова.

С 1 декабря 2021 года ресурсы, с помощью которых мошенники крадут деньги, стали блокировать по инициативе Банка России во внесудебном порядке.

Более 72 тысяч преступлений, связанных с банковскими картами, зарегистрировали в России в 2022 году, сообщает ФАН.

В Сети появилась новая схема кражи аккаунтов в Telegram: пользователю предлагают принять в подарок подписку Premium. Как только человек переходит по ссылке и вводит код авторизации, который требуется для «принятия» подарка, злоумышленник получает доступ к профилю и рассылает спам всем контактам, пишет газета "Известия".