Хинштейн подтвердил, что отказаться от сдачи отпечатков при биометрии будет нельзя. Фото: Станислав Артишевский

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснил, что в случае принятия закона о биометрии, отказаться от сдачи отпечатков пальцев будет невозможно. Соответствующий документ будет рассмотрен 20 декабря.

- Список биометрии (от которой можно отказаться) мы предлагаем ограничить только двумя категориями — это образец голоса и изображение лица человека, — уточнил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».

Законопроект не будет распространяться на технологию Face ID. Хинштейн подчеркнул, что данная функция может применяться только по согласию самого пользователя. Человек может как принять ее, так и отказаться.

- Что касается закона, он регулирует деятельность информационных государственных систем и того, что в нее погружается. Face ID, который работает в нашу информационную систему не погружается. В нее погружается то, что находится на территории РФ, - подчеркнул депутат.

Биометрические данные россиян будет переданы в единую государственную систему по желанию владельца или будут уничтожены, пишет ФАН.

Президент компании InfoWatch Наталья Касперская Массовых рассказала, что примеров явного взлома биометрии за 2021-2022 год не было.

-Но я думаю, что это объясняется не тем, что она невзламываемая, потому что до сегодняшнего момента невзламываемые технологии не существовали. Я думаю, что они и не существуют, - говорит Касперская RT.