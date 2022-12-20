Пранкеры Вован и Лексус поставили Макрона с Зеленским в неловкое положение

Российские пранкеры рассказали, как президент Франции Макрон сам себя разыграл. Фото: REUTERS

Французский президент Эмманюэль Макрон «сам себя разыграл», записав номер российских пранкеров как номер украинского президента Владимира Зеленского. Об этом случае пранкеры Вован и Лексус рассказали в студии радио «Комсомольская правда». Полностью интервью с пранкерами доступно здесь на KP.RU.

По словам Вована, пранкеры добыли личный телефонный номер Макрона еще до того, как он стал президентом Франции. В 2019 году после встречи Макрона с Зеленским, тогда еще кандидатом в президенты Украины, пранкеры от имени Зеленского написали ему в мессенджер, поблагодарив за встречу. Таким образом в списке контактов Макрона номер телефона российских пранкеров зафиксировался как номер Владимира Зеленкого.

«И вот выборы, Зеленский побеждает… Макрон сам пишет ему (то есть нам): «Привет! Как твои дела?» Отвечаем: «Хорошо, почти выиграл». Но не просим о разговоре, потому что это может насторожить. Сам должен предложить, иначе будут сомнения. И он-таки предложил! Давай, пишет, позвоню-поздравлю», - рассказал Вован.

Пранкеры рассказали, что Эмманюэль Макрон фактически сам себя разыграл, позвонив, как он думал, Владимиру Зеленскому на их номер.

«Мы пытались Макрона разговорить на то, что Порошенко не хотел Минские соглашения исполнять. И Макрон, кстати, с этим согласился. Сказал что-то вроде: «Меня Порошенко тоже достал, хорошо, что теперь ты будешь президентом», - рассказал Лексус, добавив, что позже Владимир Зеленский пытался позвонить Макрону, обидевшись, что тот не поздравил его с избранием на пост президента.

«В Париже все встали на уши. Посла заставили ехать к Зеленскому в предвыборный штаб и лично передавать телефонную трубку», - рассказали пранкеры.

Ранее британский министр обороны в разговоре с российскими пранкерами назвал приехавших на Украину добровольцев «идиотами».

А вот как Вован и Лексус разыграли Джорджа Буша-младшего.