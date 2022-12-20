Госдума приняла поправки к закону о контроле за деятельностью иноагентов в России

Госдума внесла уточнения в закон о контроле за деятельностью иноагентов в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума России в третьем чтении приняла поправки к закону "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который вступил в силу 1 декабря 2022 года. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Санкции для нарушителей остаются неизменными, но при этом расширяется список оснований для привлечения иноагентов к ответственности.

"Административная ответственность будет грозить за неисполнение иностранным агентом обязанности по сообщению о наличии этого статуса, непредоставление необходимых сведений в уполномоченный орган, несоблюдение предусмотренных законодательством ограничений для иноагентов и ряд других нарушений", - говорится на сайте Госдумы.

Напомним, закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" обобщает нормы российского законодательства об иностранных агентах. В частности, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранный источник", "иностранное влияние" и "политический деятель". Кроме того, определяется, кто может быть признан иностранным агентом.

Кроме того, предусмотрено введение единого реестра иноагентов вместо существующих на сегодняшний день четырех. Определяется и порядок включения и исключения из этого реестра.

Закон призван систематизировать положения об иностранных агентах и сделать прозрачной процедуру контроля за деятельностью лиц и организаций, находящихся под зарубежным влиянием.

Такие лица обязаны информировать о статусе иноагента своих работников и органы публичной власти, в которые они обращаются, лоббируя свои интересы. Также они обязаны соответствующим образом маркировать производимые ими материалы. За нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность.