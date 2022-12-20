Американский экономист Рубини предсказал глубокую рецессию мировой экономики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировой экономике грозит глубокая и продолжительная рецессия, считает американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой кризис 2008 года.

Как заявил эксперт в беседе с газетой Financial Times, затяжная рецессия возникнет в связи с чрезмерно высокими задолженностями государств. Он отметил, что их уровень вырос с 1999 года до 350% мирового ВВП. Такое положение значительно ограничивает возможности центральных банков по проведению антикризисной политики, так как регуляторы не могут повышать процентные ставки до уровня, необходимого для борьбы со спадом в экономике, объяснил эксперт.

В то же время Соединенные Штаты столкнулись с самой высокой за последние 60 лет инфляцией, находящейся сейчас на уровне 7,1%, подчеркивает Рубини. В такой ситуации повышение процентной ставки Федеральной резервной системой страны «не закончится мягкой посадкой», заявил экономист.

Странам Европы он прогнозирует еще более серьезные последствия. Эксперт обратил внимание на стагфляцию в Великобритании и прогнозы Банка Англии, который предсказывает экономический спад на протяжении минимум пяти последующих кварталов.

Наконец, Рубини видит причину надвигающейся рецессии в «торговой войне» между США и Китаем, в ходе которой Вашингтон ограничил поставки многих видов микросхем в КНР. Как считает эксперт, такой «агрессивный акт торговой политики» повлечет долгосрочные последствия для мировой экономики.