Несогласные с карантином родители привели детей в школу в Тюмени

В Тюмени родители, несогласные с карантином, привели детей в школу Фото: архив "КП"

В закрытые на карантин школы Тюмени привели детей. Родители таким образом выразили свое несогласие с переводом на дистанционное обучение.

Конфликтную ситуацию создали родители учеников школы №15. Об этом рассказала директор учебного заведения Ирина Носова. По ее словам, после уговоров и пререканий одна женщина оставила свою дочь и удалилась. Ребенка пришлось оставить в учебном заведении, несмотря на карантин. Еще одну ученицу школы №15 после осмотра на входном фильтре пришлось отправить в поликлинику с признаками ОРВИ и гриппа.

Как пишет сетевое издание «Нашгород», в учебном заведении во время конфликта между родителями школьников и педагогическим составом школы присутствовали сотрудники полиции. Официальный комментарий пресс-службы УМВД появится в скором времени.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что из-за резкой вспышки заболеваемости ОРВИ и гриппом все школы областной столицы закрыты на карантин с 15 по 23 декабря. Продлится ли карантин на следующей учебной неделе, станет известно в ближайшие дни.