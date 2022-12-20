Путин вручил Пушилину и Пасечнику ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин вручил временно исполняющим обязанности глав Донецкой и Луганской народной республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику ордена «За заслуги перед Отечеством».

Церемония вручения государственных наград проходит в Екатерининском зале Кремля. Пушилин и Пасечник были удостоены орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени с формулировкой «за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов».

Также среди тех, кому глава государства вручит награды, оказались врио глав Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий – они получили орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Оба удостоены награды с той же формулировкой, что и их коллеги из ДНР и ЛНР.

Орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени был также вручен почетному научному руководителю Российского федерального ядерного центра в Сарове Радию Илькаеву и митрополиту Ювеналию (Пояркову).