Путин отметил храбрость и самопожертвование российских бойцов на передовой Фото: REUTERS

Россия не раз сталкивалась с испытаниями и на передовой российские бойцы показывают исключительные храбрость и самопожертвование, об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

«Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов», - заявил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что «и на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования».

Как сообщал сайт KP.RU, Владимир Путин заявлял, что Россия никому не позволит очернить и оболгать своих героев, а главным оружием против дезинформации будут служить твердые знания, правда и любовь к стране.

Ранее российский лидер говорил, что специальная военная операция России на Украине является длительным процессом. Он отметил, что спецоперация уже принесла значимые результаты и в настоящее время Азовское море стало морем России.

Президент отмечал, что Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы, сначала мирными методами, но если это не поможет, то задействует все имеющиеся средства.