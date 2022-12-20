Эксперт по безопасности объяснил, как отличить фишинговый сайт банка от настоящего Фото: REUTERS

Эксперт в области информационной безопасности Анатолий Лебедев, объясняя способы отличия фишингового сайта банка от настоящего, призвал проверять название ссылки банка при переходе.

«Человеку необходимо внимательно прочитать название сайта. Полностью скопировать адрес настоящего сайта никому не удается. Как правило, можно отличить», - заявил эксперт в беседе с Lenta.ru, призвав также не кликать по ссылкам, которые присылают в сообщениях, а самим зайти на сайт компании через поисковик при необходимости проверить какую-то информацию.

Начальник отдела аудита информационной безопасности компании T.Hunter Владимир Макаров ранее рассказал «Известиям» о новом компьютерном вирусе TgRAT, управляемом через мессенджер Telegram, отметив, что защитится от него в корпоративной среде возможно при помощи анализа трафика.

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