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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 12:42

Пожар на газопроводе в Чувашии: видео, что известно о крупном ЧП

Опубликовано шокирующее видео «факельного» пожара на газопроводе в Чувашии
Владимир РОМАНЕНКО
Пожар на газопроводе в Чувашии: видео, что известно о крупном ЧП

Пожар на газопроводе в Чувашии: видео, что известно о крупном ЧП

В деревни Ямбахтино Вурнарского района около 13:44 по местному времени 20 декабря 2022 года в экстренные службы Чуваши поступила информация о пожаре. Об этом сообщили в МЧС региона, уточнив, что возгорание произошло в результате утечки на поземном газопроводе. Видео момента взрыва удалось заснять очевидцам происшествия.

"На месте происходит факельное горение газа. Для ликвидации возгорания направлены 4 единицы пожарной техники", - говорится в сообщении. Позднее стало известно о двух пострадавших.

Пожар на газопроводе в Чувашии: видео, что известно о крупном ЧП

Пожар на газопроводе в Чувашии: видео, что известно о крупном ЧП

Фото: ТАСС

Усилиями служб факельное возгорание газа на месте ЧП было ликвидировано. Позднее в устранении последствий пожара задействовали 17 спасателей и 7 единиц техники МЧС России.

"Установлено, что прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» диаметром 1420 мм", - уточняет МЧС Чувашии.

В этот понедельник, 19 декабря, в 19.00 в Новочебоксарске в квартире на перовом этаже дома №19 по улице Пионерская произошло возгорание, сообщает МЧС Чувашии. На место происшествия оперативно выехали пожарные, они смогли быстро потушить огонь. К счастью, никто не пострадал. Когда начали выяснять причину возгорания, стало известно, что виновником произошедшего стал 3-летний сын хозяев квартиры.