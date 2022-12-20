В парламенте Крыма назвали сроки взятия Одессы и Харькова под контроль России

Глава парламента Крыма прогнозирует переход Одессы и Харькова под контроль России до конца 2023 года Фото: Дмитрий СТЕШИН

Одесса и Харьков перейдут под контроль России до конца следующего года, считает председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

«До конца следующего года мы возьмем Одессу, Николаев, Харьков, и на этом фоне будет определяться судьба этих регионов. К концу года они начнут бегать усиленно с предложениями о мире, пытаясь отстоять хотя бы Киев, на что мы не должны ни в коем случае соглашаться и в 2024 году уничтожить это образование», – заявил он журналистам.

По мнению Константинова, в 2024 году российским станет уже и Киев, а остальные территории Украины Россию «не очень интересуют». Кроме того, глава крымского парламента высказал мнение, что Украина перестанет существовать как государство с уходом Владимира Зеленского.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что после стабилизации ситуации на освобожденных территориях области может состояться референдум или опрос граждан о политическом будущем региона.