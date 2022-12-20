Вирусолог Волчков заявил, что Китай способен стать ежегодным «поставщиком» новых штаммов коронавируса Фото: Shutterstock

Китай, ослабив сегодня политику нулевой терпимости к коронавирусу, может стать ежегодным «поставщиком» нового штамма коронавирусной инфекции. Такое мнение в беседе с «Газета.Ru» высказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков, уточнив, что такая история происходит с вирусом гриппа, эпидемия которого ежегодно начинается обычно с Китая.

«Китай ... ослабляет противоэпидемические меры … В Китае процесс формирования популяционного иммунитета может занять год или два … Закономерно внутри огромной китайской популяции может сформироваться новый вариант», – заявил эксперт.

Волчков отметил, что реальные цифры заразившихся коронавирусной инфекции в Китае могут быть гораздо выше, чем 2 тысячи человек в день. Он указал, что темпы развития инфекции в КНР, можно увидеть по Южной Корее и Японии, которые тесно взаимодействуют с данной страной, и где фиксируют значительные цифры по числу зараженных в день.

Кроме того, по его словам, Южная Корея и Япония, которые придерживались примерно такой же стратегии борьбы с коронавирусом, что и Китай, также могут участвовать в формировании нового штамма коронавируса.

Ранее «360» рассказал о данных исследователя японского университета Тиба Хисако Сайто Заразиться, который заявил, что коронавирусом можно заразиться даже от уже умершего носителя, предупредив сотрудников сферы здравоохранения, в том числе патологоанатомы и судмедэксперты.